Intesa-Ubi, Codici: per l’Italia c’è la possibilità di tornare protagonista

Un’operazione dalle prospettive molto importanti. È il giudizio dell’associazione Codici sull’Offerta Pubblica di Scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca.

La prima banca europea

“Siamo favorevoli a questo progetto – afferma Ivano Giacomelli, nella foto, Segretario Nazionale di Codici – per l’Italia c’è la possibilità di tornare protagonista. Parliamo della più importante operazione commerciale del nostro paese degli ultimi anni, che permetterebbe al gruppo di diventare la prima banca europea”.

Le prospettive future

“Azionisti e consumatori – continua Giacomelli – inizialmente potrebbero avere qualche problema, ma la prospettiva futura è molto importante e per questo riteniamo che questa operazione vada sostenuta. C’è la possibilità di avere una realtà italiana in grado di competere con il resto del mondo, facendo diventare realmente competitiva la nostra nazione. Per queste ragioni reputiamo positiva l’operazione, nell’interesse del paese, che si ritrova in ginocchio a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus, che stanno aggravando una situazione già estremamente delicata”.