Consorzio AAE-1, Giuseppe Sini nuovo chairman del management committee

Il Consorzio AAE-1 ha nominato Giuseppe Sini chairman del management committee, l’ organo decisionale composto da 19 operatori globali di telecomunicazioni.

Sini è direttore della international business unit di Retelit, gruppo italiano del settore delle tlc.

Dal 2018 vice chairman, si occupa oltre alla governance del Consorzio e alle operazioni del sistema sottomarino,di potenziare il sistema AAE-1.

Sini prima del Gruppo Retelit, ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nel Gruppo Telecom Italia sia presso l’headquarter sia all’estero con responsabilità di general management di controllate internazionali e presso Teleglobe.

Possiede un’esperienza ventennale nel mercato delle telecomunicazioni internazionali e nel settore delle infrastrutture sottomarine.



Ha dichiarato Sini: “Questa designazione rappresenta un importante riconoscimento per Retelit e per l’Italia per il contributo apportato al progetto. E, allo stesso tempo, è una dimostrazione del posizionamento internazionale dell’azienda e delle sue professionalità. Grazie a una visione strategica di medio/lungo termine e a una strategia di espansione internazionale, oggi Retelit si posiziona come player nel mercato globale delle telecomunicazioni e l’Italia punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo, in un momento storico in cui la connessione fra continenti è più che mai cruciale”.