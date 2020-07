Straumann Group Italia, Davide Marchini general manager e amministratore delegato

Davide Marchini è stato nominato general manager e amministratore delegato di Straumann Group Italia, azienda del settore odontoiatrico, riporterà direttamente a Jens Dexhemeir, vice president Region Europe.

Marchini nel nuovo incarico guiderà la crescita e il valore del mercato e dell’azienda, mirando alla digitalizzazione e all’innovazione.

Inoltre si occuperà di rafforzare la posizione nel settore con nuovi mercati e segmenti in crescita, oltre che puntare ad una cultura di high performance, valorizzando persone e team.

Davide Marchini approda in Straumann Group dopo una lunga esperienza in Danone, dove ha ricoperto diversi incarichi legati ai settori di marketing e vendite nei canali Gdo e Farmacia, dal 2004 ad oggi.

In passato ha lavorato in Reckitt Benckiser Italy e in Accenture, azienda nella quale ha avviato la sua carriera nel 1996.