Francesco Giliotti è il nuovo direttore comunicazione e relazioni esterne di Barilla

Francesco Giliotti è stato nominato nuovo chief communication & external relations officer del Gruppo Barilla.

Giliotti già vice president legal, corporate affairs e compliance, sarà alla guida della comunicazione e relazioni esterne, inoltre continuerà ad avere la responsabilità del comitato di crisi di cui è coordinatore dal 2016.

Giliotti dopo una prima esperienza come avvocato, nel 2007 entra in Barilla nell’unità group legal and corporate affairs.

Assume responsabilità crescenti in ambito legale e societario, aggiungendo l’unità Compliance nel 2014 e nel 2018 è stato nominato group data privacy officer.