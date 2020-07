Perché ora Tesla vale più di Toyota, Disney e Coca Cola (in borsa)

Le azioni del gruppo hanno chiuso la giornata di ieri in borsa toccando il valore di 1.120 dollari ciascuna. Il traguardo ha spinto la capitalizzazione del gruppo a 210 miliardi di dollari facendole superare storici colossi come Disney e Coca Cola ma soprattutto proiettandola in cima alla classifica dei produttori di auto.

Nella giornata di ieri il produttore di auto elettriche Tesla ha superato un traguardo non particolarmente importante per la sorte del gruppo, ma dall’alto valore simbolico: dopo che le sue azioni in borsa hanno chiuso con un rialzo del 4 percento sulla giornata precedente, arrivando a toccare 1.120 dollari di valore ciascuna, il gruppo si è trovato valutato a circa 210 miliardi di dollari. La cifra ha proiettato l’azienda in cima alla classifica dei costruttori di auto facendole superare il produttore giapponese Toyota, ma non solo: a partire da ieri il gruppo vale infatti in borsa anche più di veri e propri colossi che con il mondo automotive non hanno nulla a che fare: dal conglomerato Disney alla Coca Cola.

Il valore di Tesla in borsa in realtà non è un’indicazione precisa e proporzionale di quanto valga il gruppo sul mercato. Si tratta semplicemente del valore di una singola azione moltiplicato per il numero di azioni del gruppo in circolazione, e in quanto tale può fluttuare verso l’alto o verso il basso anche sensibilmente, in relazione alla percezione e le aspettative che gli investitori hanno sul futuro del gruppo. Cosa ben diversa e difficile da intercettare è il valore reale dell’azienda, che si compone di fattori come il patrimonio aziendale, la liquidità e molto altro.

In ogni caso quello di questi giorni non è un segnale da sottovalutare, anzi: il valore di Tesla ha iniziato a correre già da mesi, nonostante il gruppo non si possa certo definire tra i più affidabili secondo criteri come i profitti e il numero di auto prodotte. Quel che sta facendo prendere quota alle azioni Tesla — soprattutto in relazione alle aziende avversarie — è la convinzione di una fetta sempre più ampia di investitori che il futuro del mondo automobilistico sia elettrico, e che l’azienda in questo settore sia meglio attrezzata delle concorrenti per rispondere a questo cambiamento.

