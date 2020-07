Spotify lancia Duo, l’abbonamento Premium per le coppie

Spotify Premium Duo: prezzo, dettagli e come funziona l’abbonamento dedicato alle coppie.

Novità per gli utenti Spotify: Premium Duo è il nuovo piano dedicato alle coppie di conviventi. Una nuova opportunità per poter risparmiare e condividere la propria musica con il partner o anche con un amico speciale. Ma come funziona nel dettaglio questo nuovo piano dell’applicazione di streaming musicale più famoso al mondo? E qual è il prezzo per poter accedere a questa nuova opzione? Ecco tutti i dettagli.

Ovviamente non è gratis Spotify nemmeno in questa versione. Rimane pur sempre un abbonamento premium, che prevede opzioni molto utili come gli skip illumitati e la mancanza di interruzioni pubblicitarie. Qual è dunque il suo prezzo? L’abbonamento costa 12,99 euro al mese al posto dei 9,90 del piano Premium standard. Quali sono i pro di Premium Duo? La possibilità di scaricare musica per ascoltarla dove vogliamo, anche offline. Il tutto mantenendo già le proprie playlist qualora si abbia attivo un account premium singolo.

La novità più intrigante di Premium Duo è però un’altra: la possibilità di utilizzare la funzione Duo Mix, ovvero una playlist creata su misura per la coppia, unendo il gusto di entrambi gli account compresi nell’unico abbonamento. Se sei già abbonato a Premium, per fare l’aggiornamento al nuovo piano basterà seguire la guida sul proprio account. Per chi non è ancora abbonato ad alcun piano Premium di Spotify è disponibile un mese di prova gratuito. Ogni altra informazione su questa novità, come su altre, ad esempio le Pet Playlist, è necessario consultare il sito ufficiale della piattaforma di streaming musicale più famosa e utilizzata al mondo.

Notiziemusica.it