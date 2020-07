Zenith Service perfeziona la cartolarizzazione dei crediti commerciali

Zenith Service (nella foto, l’a. d. Umberto Rasori) ha perfezionato l’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali di cui Factor@Work è Portfolio Manager e Banco Bpm è sottoscrittore unico per un importo di note emesse fino a 100 milioni di euro.

L’operazione – si legge in una nota – consiste nella cessione al veicolo di cartolarizzazione “FAW 3 SPV S.r.l.” di fatture commerciali generate da un parterre di micro, piccole e medie imprese, attive in vari settori economici, selezionate attraverso la piattaforma fintech Whit-e, facente parte del gruppo TeamSystem. L’operazione prevede la cessione a titolo definitivo, a sconto, delle fatture al veicolo di cartolarizzazione su base rotativa. Le fatture acquistate dal veicolo sono assicurate con una primaria compagnia internazionale specializzata nel ramo credito, dotata di rating esplicito Investment Grade. Il veicolo, mediante la sottoscrizione di titoli ABS, eroga alle imprese il prezzo d’acquisto delle fatture offrendo un approvvigionamento di liquidità presso il mercato dei capitali, alternativo a quello bancario.