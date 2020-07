Torna Sardinia Food Awards

Si terrà sabato 11 luglio alle 21, al ‘Golf Is Molas’ di Pula (Cagliari) il galà di premiazione della quinta edizione del ‘Sardinia Food Awards’, gli oscar delle eccellenze agroalimentari della Sardegna ideati da Donato Ala Giordano. L’anno scorso sono state 189 le aziende iscritte nelle categorie vino, olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci e quest’anno, nonostante l’impatto del Covid-19, i partecipanti sono arrivati a 214. Nella categoria olio gli iscritti sono oltre 40, suddivisi nelle sottocategorie Evo, Dop e Bio.

Anche per il pane è stato deciso di inserire delle sottocategorie e saranno anche presenti premi speciali per dare maggiore risalto ai piccoli produttori di eccellenze. Per questa edizione le giurie hanno deciso di escludere la categoria Birra Artigianale, in quanto hanno valutato che pochissime utilizzavano materie prime locali. L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla sua agenzia agricola Laore.