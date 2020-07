Ryanair, 5 rotte per l’estate 2020 da e per l’aeroporto di Trieste

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Trieste, con il ripristino dei voli su Catania (operativi già dal 23 giugno con due frequenze a settimana) e l’inaugurazione della nuova rotta su Cagliari, attiva da oggi con due frequenze settimanali. L’operativo per l’estate 2020 include anche Londra-Stansted (disponibile da ieri con due frequenze a settimana, aumentate a 3 in agosto), mentre da oggi verranno ripristinati i voli su Valencia, con una frequenza a settimana in luglio e 2 ad agosto. Infine il collegamento con Bari verrà riattivato a partire dal 1 agosto con due voli a settimana. “Con la nuova destinazione di Cagliari, che proseguirà pure durante la stagione invernale – commenta da parte sua l’ad di Trieste Airport Marco Consalvo – crediamo che il lancio di questa rotta, oltre ai flussi estivi verso la Sardegna, possa stimolare anche arrivi e presenze turistiche nel Friuli Venezia Giulia. Ryanair ha ripristinato tra luglio e agosto la quasi totalità dei collegamenti del Network da/per Trieste Airport, dando così – conclude – un importante contributo alla ripartenza del traffico aereo e fornendo pronta risposta alla voglia di viaggiare dei nostri passeggeri”.