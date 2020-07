Icos, Federico Marini managing director

Icos, azienda distributrice a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e sicurezza IT, ha nominato Federico Marini managing director.

Marini ha esperienza anche a livello internazionale nella distribuzione a valore e nel canale Ict, ha avviato il proprio percorso professionale agli inizi degli anni ’90, prima in Du Pont De Nemours Italiana e poi in DeltaDator con vari incarichi fino ad arrivare alla posizione di responsabile commerciale.

Marini ha fondato la filiale italiana di Computerlinks nel 2002, con il ruolo di amministratore delegato fino ad ottobre 2013.

Dal 2013 al 2019 ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato per l’Italia e di regional director per il Sud-Est Europa di Arrow Enterprise Computing Solutions e negli ultimi mesi è stato eletto nel nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022 della Banca Popolare dell’Alto Adige.

Dichiara Riccardo Maiarelli, Presidente di ICOS: “Federico Marini è un manager di grande valore con un consolidato know how in ambito It e siamo lieti di averlo con noi con un ruolo apicale, certi che, sia il team interno sia l’ecosistema dei nostri partner potranno beneficiare della sua energia e competenza anche a livello internazionale.

Avrà il compito di ampliare la gamma delle soluzioni a portfolio inserite nella nostra divisione di sicurezza degli asset IT per il settore Enterprise, e sarà responsabile, oltre all’Italia, anche dello sviluppo di nuove sedi Icos in Europa”.