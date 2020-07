Wiko svela uno smartphone che costa meno di 100 euro

Si chiama Y61 e arriva in Italia a inizi di luglio

Il brand francese Wiko svela un nuovo smartphone che punta sulle grandi dimensioni del display e sul prezzo piccolo, sotto i 100 euro.

Si chiama Y61 e arriva sugli scaffali italiani agli inizi di luglio.

Lo smartphone entry level ha uno schermo da 6 pollici in formato 18:9, fotocamera posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel. Il sistema operativo è Android 10 Go Edition, il processore è il MediaTek 6761WE, coadiuvato da 1 Gb di Ram e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB.

Non mancano il jack per le cuffie e un tasto dedicato all’assistente vocale Google Assistant. La batteria è da 3.000 mAh. In tre diverse varianti cromatiche – Deep Grey, Deep Green e Gold – ha un prezzo di listino di circa 90 euro.

Ansa