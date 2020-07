Manzoni & C., Raimondo Zanaboni nuovo presidente

Raimondo Zanaboni è il nuovo presidente di Manzoni & C., concessionaria di pubblicità del gruppo editoriale Gedi.

Ex direttore generale della divisione pubblicità di Rcs Mediagroup nel suo nuovo incarico Zanaboni avrà una funzione operativa, ha ricoperto incarichi di vertice in tutte le più importanti concessionarie, ha anche lavorato in Manzoni dal 1993 al 2004, ricoprendo diversi ruoli fino a diventare direttore business unit stampa nazionale nel 2000.

Dal settembre 2004 al settembre 2006 era stato direttore generale consumer magazines di Edizioni Condé Nast S.p.A. e anche membro del consiglio di amministrazione.

In Rcs, ricopriva la carica di amministratore delegato di Rcs Sport S.p.A., e dal 2013 è stato presidente, era entrato nel 2006 come direttore generale pubblicità.

In passato ha lavorato in Mondadori Pubblicità, Publitalia e Leonardo Periodici.

Si legge in una nota stampa: “L’amministratore delegato del gruppo Gedi Maurizio Scanavino in un’ottica di rafforzamento della concessionaria e per cogliere al meglio le opportunità del mercato in un contesto di rilancio del portafoglio di prodotti, ha deciso di cedere la presidenza di Manzoni a Zanaboni che per esperienza e capacità potrà assicurare ulteriore impulso e stimolo alla rete commerciale”.