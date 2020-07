IMU: 20% in meno per chi paga da conto corrente

E’ una delle novità approvate nel decreto rilancio. Lo sconto potrà arrivare fino al 20% e spetterà ai comuni la decisione se applicarlo o meno.

Tra le novità del Dl rilancio approvate in commissione Bilancio alla Camera spicca lo sconto fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali, come ad esempio l’IMU, a condizione che chi paga utilizzi la domiciliazione bancaria, ossia l’addebito direttamente sul proprio conto corrente. L’emendamento a firma del leghista Massimo Garavaglia, che si intitola “premio a chi paga”, lascia un margine di manovra fiscale agli enti territoriali ,che possono scegliere di applicare lo sconto con una “propria delibera”.

Il premier Giuseppe Conte ha inoltre parlato dell’ipotesi di sgravio IVA per chi opta per i pagamenti elettronici. “L’ipotesi – ha detto Conte -, a mio avviso è quella di mettere insieme due istanze, dando una scossa ai consumi attraverso un possibile sgravio dell’Iva per chi ricorre alla moneta elettronica. In sostanza, si potrebbe delineare un meccanismo incentivante che combina l’esigenza di rilanciare, sì, la domanda, ma insieme anche di modernizzare il Paese e di incentivare i pagamenti digitali e, quindi, anche quella prospettiva per cui tutti paghino le tasse, perché tutti possano pagare meno”.

Intanto, i tempi del via libera del decreto Rilancio slittano ancora: a Montecitorio si andrà avanti a lavorare in commissione a oltranza e l’approdo in aula potrebbe avvenire nel pomeriggio di venerdì o direttamente lunedì. Il decreto scade il 18 luglio quindi non ci sarà la possibilità per il Senato di introdurre altre modifiche. I temi che resteranno fuori saranno recuperati nel prossimo provvedimento che verrà finanziato con un nuovo scostamento di bilancio.





