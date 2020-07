Forum Comunicazione, Bovalino (Avio Aero, EU): “Comunicare con etica, professionalità e competenza”

“Credo che la comunicazione durante l’emergenza Covid ci abbia travolto con fiumi di messaggi e informazioni. Che hanno generato effetti positivi ma anche negativi, questo forse è il primo momento della storia in cui la connettività globale, ormai interconnessa sui media, si è accorta di quanto sia importante comunicare con professionalità, competenza e soprattutto etica. Così Yari Bovalino, Chief Storyteller & MKTG Communications Avio Aero – GE Aviation in occasione del Forum della Comunicazione in ‘live streaming’, il principale appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement.

Adnkronos