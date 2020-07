Annalisa Procopio chief marketing officer del gruppo Athesis

Annalisa Procopio entra come chief marketing officer nel Gruppo Athesis, media company di riferimento dell’area lombardo-veneta che unisce testate tra quotidiani ed emittenti (L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi, Telearena e Telemantova, Radio Verona) e la casa editrice Neri Pozza.

Nel nuovo incarico riporterà direttamente all’amministratore delegato Matteo Montan, con l’obiettivo di sviluppare la strategia di ‘brand extension’ degli asset e delle testate di Athesis avviata nel 2019.

Le saranno affidate tutte le attività di marketing del gruppo, inoltre supervisionerà le attività di promozione e Crm rivolte agli abbonati e delle attività di marketing dell’editrice Neri Pozza. Avrà anche la responsabilità diretta sulle attività digitali.

L’ad Matteo Montan ha dichiarato: “Si tratta di un ruolo nuovo e che non esisteva in Athesis una funzione strategica per proseguire nello sviluppo del nostro modello di media company del territorio e mai come ora indispensabile per governare l’ulteriore trasformazione del mercato innescata dalla pandemia”.

Procopio, ha esperienza in marketing digitale ed editoriale accresciuta negli ultimi anni come responsabile advertising and marketing di Wired.

Aggiunge , Montan: “Oltre a quella digitale, la lunga esperienza al fianco delle redazioni sarà di grande supporto ai Direttori ed ai loro staff nell’indispensabile sviluppo del prodotto editoriale”, ha aggiunto ancora Montan. “La sensibilità sulle tematiche advertsing sarà di grande aiuto alla rete commerciale in attività critiche come analisi del mercato, individuazione di nuove aree di sviluppo e presentazione dell’offerta; fondamentale infine per la nuova area Eventi l’expertise maturato a Wired”.