Wala Italia, Paola Baj amministratore delegato

Paola Baj è stata nominata amministratore delegato di Wala Italia, divisione del gruppo che si occupa di controllare i marchi di cosmetica naturale Dr. Hauschka e Wala per i rimedi medicinali.

Paola Baj ha 25 anni di esperienza nell’ambito dei beni di largo consumo, di cui gli ultimi dieci nel personal care,inoltre ha anche una lunga esperienza manageriale del mercato italiano ed europeo, in diverse funzioni aziendali. Negli ultimi 5 anni ha diretto Edgewell Personal Care Italia, raggiungendo risultati per i brand Wilkinson e Hawaiian Tropic, facendo crescere il team italiano.

Nel suo nuovo incarico si occuperà di definire di nuove strategie commerciali e marketing, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza e l’introduzione dei brand Wala Medicinali e Dr. Hauschka, attraverso un rafforzamento della rete distributiva.