Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Bill Gates

La fondazione Bill & Melinda Gates ha deciso di finanziare le idee e i prodotti di Vincenzo Di Leo, ex operaio brianzolo di 72 anni, che ha progettato una speciale pompa idraulica per il trattamento delle acque reflue. Negli ultimi quattro anni, un milione di euro. L’azienda di Di Leo conta 4 dipendenti. E il sogno continua.

Jack Ma

Non è più l’uomo più ricco in Cina, a sfilargli lo scettro Ma Huateng, presidente di Tencent Holdings, gruppo con sede a Shenzhen. Il patrimonio di Ma Huateng è cresciuto nell’ultima settimana di 3,4 miliardi di dollari, per un totale di 54,6 miliardi. Al contrario il patrimonio di Jack Ma (ex presidente di Alibaba) è arrivato a 44,3 miliardi di dollari.

Fabio Lazzerini

Caio presidente, il geniale stratega e Lazzerini, operativo concreto, amministratore delegato. Alitalia riparte con tre miliardi di euro. Ci sono speranze per l’ennesima scommessa? Il coronavirus ha riportato le lancette indietro di vent’anni. Tutte le grandi compagnie mondiali si stanno salvando dal peggio con l’aiuto del contribuente.

Emmanuel Macron

Alle municipali in Francia trionfano i Verdi e il presidente sconfitto prova a diventare ambientalista: ha già messo sul tavolo 15 miliardi per «la conversione ecologica dell’economia». Ma la debacle è clamorosa: unico successo a Le Havre. Macron si è consolato incontrando Angela Merkel a Berlino.

Pippo Inzaghi

Con 7 giornate di anticipo II Benevento torna in Serie A. La squadra campana allenata da Pippo Inzaghi ha ottenuto la certezza matematica della promozione dopo la vittoria per 1 a 0 nel derby regionale contro la Juve Stabia. Si tratta della seconda ascesa in Serie A dopo quella di tre anni fa. Miglior difesa e miglior attacco, solo una sconfitta in 31 giornate.

James Pallotta

Ormai a Roma quasi tutti sperano che il patron e presidente americano sia arrivato a fine corsa. Nove punti di distacco dalla quota per l’ingresso in Champions League, il progetto del nuovo stadio appare irrimediabilmente fallito, la situazione finanziaria è molto critica, i due campionissimi Francesco Totti e Daniele De Rossi costretti ad andarsene.