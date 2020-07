Media One, nomina Silvio Cerchi Direttore Generale

Media One, operatore attivo nel settore della comunicazione pubblicitaria out of home, ha conferito la direzione generale a Silvio Cerchi.

Cerchi possiede un’esperienza ventennale all’interno di un contesto multinazionale e nel suo nuovo incarico seguirà la crescita aziendale della società con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di leader nella comunicazione sul “transit people”. Nello specifico, Cerchi si occuperà di organizzare il team e gestire i progetti aziendali alla luce delle nuove e future acquisizioni.