Lu-Ve Group, Roberto Magni direttore commerciale cooling system

Roberto Magni è stato nominato direttore commerciale cooling system di Lu-Ve Group, multinazionale attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria. Riporterà direttamente ad Alessandro Ferrandi, direttore commerciale del gruppo.

Magni, proviene da Robertshaw, azienda attiva nella progettazione, ingegneria, produzione e soluzioni per il settore degli elettrodomestici.

Possiede un’esperienza ventennale acquisita presso Johnson Controls, operatore del settore dei prodotti, controlli, servizi per il condizionamento e riscaldamento oltre che per la refrigerazione industriale e commerciale e i sistemi di sicurezza per edifici.

Roberto Magni ha dichiarato : “Pandemia a parte, non abbiamo perso di vista i nostri obiettivi strategici a medio e lungo termine.

L’acquisizione di AL Air Ex dello scorso anno, la più grande mai realizzata dal Gruppo, ha fatto di noi il terzo principale produttore al mondo di scambiatori di calore ad aria. Il nostro obiettivo è di completare molto rapidamente il processo di integrazione, per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato nel settore dei Cooling Systems. Il secondo obiettivo strategico è quello di incrementare sempre più l’introduzione nei nostri scambiatori di calore dei fluidi refrigeranti naturali per soddisfare le esigenze “green” dei nostri clienti”.