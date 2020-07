A Cinecittà torna il Drive In

Si chiama ‘Sunset Drive in’ il nuovo cinema all’aperto al via il 3 luglio agli Studios di Cinecittà. Potrà ospitare 160 automobili e 320 spettatori e darà vita a due programmazioni a serata, dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 20:00. Un’esperienza “old style” prevista fino ad ottobre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza.

Il drive in sarà collocato nello spazio antistante al Teatro 3 di Cinecittà Studios: 6mila metri quadri in grado di ospitare 160 automobili dalle quali guardare comodamente lo schermo da 100mq. “Questa iniziativa – sottolinea la direzione del ‘Sunset Drive In’ – durerà per tutta la stagione estiva, da luglio a ottobre ed è un’ottima opportunità per far respirare un pò di normalità ai cittadini romani, facendo assaporare loro la magia delle serate all’aperto in macchina, come nei drive-in di tanti anni fa”.

Il biglietto costerà 7,50 euro a persona e prevede la scelta del posto auto e la possibilità di ordinare food and beverage con pagamento digitale. Per la serata di apertura due film che hanno segnato la storia del cinema: ‘Flashdance’ in prima serata e ‘Kill Bill’ in seconda serata.