Sacal, si dimette il presidente Arturo De Felice

Si è dimesso il presidente della ‘Sacal Spa’ e della controllata ‘Sacal Ground Handling’, Arturo De Felice. La decisione, irrevocabile, è stata comunicata all’assemblea degli Azionisti del Gruppo Sacal che ha visto una ampia partecipazione dei Soci rappresentanti oltre il 90% delle quote. Dopo la relazione del presidente, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio civilistico e consolidato del Gruppo che ha registrato un utile pari a 1.155.809 euro ed un Margine operativo lordo (MOL) di 2,36 mln. La Regione Calabria, in qualità di socio, ha chiesto la sospensione dei lavori assembleari e contestualmente al Consiglio di Amministrazione uscente di rimanere in carica per ulteriori 15 giorni, non avendo ancora individuato il proprio rappresentante da designare in seno al nuovo organismo. Al tale richiesta della Regione Calabria si sono associati il Comune e la Provincia di Catanzaro e il Comune di Lamezia Terme.