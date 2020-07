​Borse in calo, sale l’oro

Le tensioni a Hong Kong e la ripresa dei contagi di Covid 19 in diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti sono i fattori che tengono in stallo i mercati. Sale la volatilità e le previsioni di apertura per Wall Street sono negative. Milano cede l’1%, Francoforte e Parigi lasciano sul terreno lo 0,80%. Londra è in calo dello 0,6%. In leggero calo le quotazioni del greggio, che si porta a 42 dollari il barile, mentre l’oro sale a 1780 dollari l’oncia.



Lo spread btp/bund è a 174 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 28%. Euro stabile contro dollaro intorno a quota 1 e 12.



