Universal sigla una partnership con Sugar

Universal Music Group (Umg), leader mondiale nell’intrattenimento musicale, annuncia una nuova partnership strategica globale con Sugar, la più importante etichetta italiana indipendente, tra le più prestigiose al mondo. Grazie a questo nuovo accordo internazionale, informa una nota, i cataloghi di colonne sonore per il cinema e tutte le produzioni discografiche degli artisti Sugar potranno beneficiare delle migliori risorse ed expertise del mercato a livello globale. La partnership, si afferma, nasce dalla collaborazione, di oltre 25 anni, tra le due società che insieme hanno sviluppato tra l’altro progetti innovativi con il tenore Andrea Bocelli.

Fondata a Milano nel 1932 da Ladislao Sugar, la Società è da decenni all’avanguardia nella cultura musicale italiana. Sugar gestisce uno dei più prestigiosi cataloghi di colonne sonore italiane e francesi, Cam Sugar, con oltre 2.000 colone sonore originali. Decca Records e Cam Sugar lavoreranno in sinergia per valorizzare le colonne sonore ancora inedite del repertorio. Sugar è riconosciuta anche per il suo ampio catalogo contemporaneo di artisti italiani di grande successo che sarà ora distribuito da Umg Italy. Nell’attuale roster Sugar vanta artisti già affermati come Negramaro, Malika Ayane, Raphael Gualazzi e Motta e molti dei più promettenti talenti italiani emergenti tra cui Madame, Speranza, Michael Leonardi, Lucio Corsi, Sissi, NYV, NDG, Fuera, Kety Fusco. “Credo che oggi la più grande opportunità per un’etichetta indipendente sia quella di far crescere a livello globale i suoi artisti e il suo repertorio. Poter contare su una sola e unica distribuzione mondiale per l’intero catalogo di Sugar è un passo molto importante con l’obiettivo di sviluppare il nostro pubblico e la nostra visibilità in nuovi mercati. Dopo aver lavorato per oltre 20 anni con Universal su diversi progetti, ritenevo che fosse il momento giusto per iniziare un nuovo capitolo della nostra collaborazione. Ho avuto l’opportunità di condividere la mia visione con Lucian e nel giro di pochi minuti il progetto ha preso forma. Desidero ringraziare Lucian per essere sempre stato presente e sono entusiasta di lavorare con il talentuoso management della famiglia Universal per dare vita a nuovi innovativi progetti dall’Italia. Abbiamo tanta grande nuova musica in arrivo”, ha commentato Filippo Sugar, nella foto. “Siamo entusiasti di ampliare la storica collaborazione con Filippo e Sugar Music per sostenere i loro artisti e diffondere il loro ricco catalogo discografico in tutto il mondo. Sugar è un’autentica impresa familiare che in oltre ottant’anni di storia ha contribuito a far conoscere la cultura musicale italiana nel mondo. In tutti questi anni siamo stati grandi partner con Sugar su Andrea Bocelli e non vediamo l’ora di poter costruire nuovi successi insieme” ha aggiunto Lucian Grainge, Chairman & CEO di Universal Music Group.