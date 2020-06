Tim, è guerra con Open Fiber: pronta a battaglia legale

Guerra in corso tra Tim (nella foto, l’a. d. Luigi Gubitosi) e Open Fiber. Tim è pronta a una battaglia legale con Open Fiber che ha chiesto 1,5 miliardi di risarcimento danni dopo che l’Antitrust già ha multato Tim per abuso di posizione dominante. Da fonti vicine a Tim, abbiamo appreso che le argomentazioni alla base della richiesta al tribunale di

Milano sono statate valutate ‘risibili’, e che quindi Tim si stia preparando a fare delle azioni legali Open Fiber: per concorrenza sleale con una richiesta di risarcimento danni uguale o superiori a 1,5 miliardi chiesti da Open Fiber