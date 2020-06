S4T si aggiudica il premio “Eccellenza dell’Anno” nel turismo al decimo “Le Fonti Awards”

La società di consulenza professionale per gli operatori del turismo trionfa al noto premio dedicato alle eccellenze internazionali del mondo dell’economia, della finanza e delle assicurazioni

Nuovi prestigiosi riconoscimenti per S4T, società di consulenza professionale per gli operatori del turismo: in occasione della decima edizione dei “Le Fonti Awards”, kermesse annuale rivolta al gotha dell’economia della finanza e delle assicurazioni, la società si è aggiudicata, unica nell’ambito del travel, il primo posto nelle categorie “Eccellenza dell’Anno”, “Innovazione & Leadership” e “Consulenza nel Settore Turistico”.



Il premio è stato consegnato a Pierluigi Picilli, responsabile S4T, in diretta televisiva sul canale tematico Le Fonti TV, emittente all-news focalizzata su tematiche economico/finanziarie seguita da una platea di CEO, manager e professionisti. “Questo premio – ha dichiarato il Manager – arriva a compimento di un periodo particolarmente complesso per S4T: un vero e proprio banco di prova. Siamo orgogliosi di riceverlo e, soprattutto, di non aver deluso le aspettative dei clienti. Nel corso di 3 mesi abbiamo gestito i contenziosi superando le difficoltà del lockdown, e, pur non essendo né un network né un’associazione di categoria, abbiamo fronteggiato la rapida evoluzione normativa producendo interpretazioni, comunicati stampa e newsletter per fornire ai nostri clienti indicazioni operative sempre aggiornate. Un ringraziamento particolare va al team di professionisti altamente specializzati che ci permette di offrire un supporto completo, complementare rispetto a quello assicurativo”.

Rivolta ai protagonisti del turismo, come tour operator, reti distributive e agenzie di viaggi indipendenti, S4T ha l’obiettivo di semplificare il business, affiancando gli operatori nella definizione dei contratti e nella gestione dei contenziosi, purtroppo molto frequenti in questo momento. Un supporto concreto, pragmatico e risolutivo, complementare rispetto alle tutele garantite dalle polizze.