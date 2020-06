Ryanair, ripresi i collegamenti da e per Alghero

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Alghero, con il ripristino dei voli su Milano Bergamo, Bologna – già operativi dal 21 giugno – e Milano Malpensa, attivo dal 23 giugno. Dal 1 luglio la compagnia incrementerà il numero di rotte e la loro frequenza per l’estate 2020. L’operativo del vettore irlandesei da e per lo scalo del nord-ovest della Sardegna – comunica la Sogeaal, la società di gestione – include in tutto 10 rotte, di cui 4 nazionali – Milano Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa – e 6 internazionali – Londra Stansted, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Memmingen, Francoforte-Hahn, Katowice. I collegamenti potrebbero subire modifica in caso di restrizioni di viaggio imposte dai governi interessati.

“In questo delicato momento, il ripristino delle attività e delle connessioni dello scalo di Alghero con numerose destinazioni nazionali e internazionali”, commenta Alberto Perini, direttore generale della Sogeaal, “rappresenta un primo passo nel percorso di uscita dalla difficile situazione degli ultimi mesi, non solo per la società di gestione ma anche per tutto il territorio del Nord Ovest della Sardegna”.