Mes, De Luca approva: i fondi sono fondamentali per la Campania e il Sud

“I fondi del Mes sono indispensabili per il rilancio della sanità pubblica in Italia e ancora di più sono fondamentali per la Campania e per il Sud”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un post social. Per il ‘governatore’, “è da apprezzare e sostenere l’invito del segretario Zingaretti agli alleati di governo, da governatore conosce bene le problematiche più volte sollevate anche e soprattutto sugli inaccettabili criteri di riparto del fondo sanitario nazionale”. “Al di là di questo – spiega – la destinazione dei fondi per il comparto sanitario significa poter intervenire su personale sanitario, edilizia, ricerca, farmaceutica, formazione specialistica, tecnologie, vaccinazioni di massa, screening oncologici, assistenza per anziani e minori”. Elementi che spingono l’ex sindaco di Salerno a definire l’utilizzo dei fondi del Meccanismo europeo di stabilità nel campo sanitario “un’occasione straordinaria per realizzare un pezzo decisivo del programma di modernizzazione dell’Italia”.