Haier, Michele Bertacco senior brand manager per Europa, Medio Oriente, Africa e Russia

Michele Bertacco è stato nominato senior brand manager di Haier per Europa, Medio Oriente, Africa e Russia.

Bertacco possiede esperienza nel settore del marketing, della comunicazione e del branding e dello sviluppo e lancio di progetti e di prodotti innovativi.

Nel corso della sua carriera ha rivestito vari incarichi manageriali in aziende e start-up innovative. Ha avviato la propria carriera in Sec, agenzia di relazioni pubbliche, seguendo sia progetti di comunicazione di prodotto che digitale per gruppi internazionali.

Nel 2005 è approdato in Esprinet, distributore di tecnologia, ricoprendo per diversi anni il ruolo di Direttore Marketing ed Investor Relations, occupandosi come Direttore Sales and Marketing, del rilancio del brand Nilox. Ha ricoperto inoltre il ruolo di Amministratore di Nilox GmbH per il business tedesco.

Nel 2019 dopo aver ricoperto l’incarico di chief marketing officer di Vitesy, start-up che si occupa del monitoraggio della qualità e nella purificazione dell’aria, Bertacco è entrato nel 2020 al Gruppo Haier, con l’obiettivo sviluppare la presenza e l’awareness del brand nei settori di business e all’interno dei punti di contatto con il consumatore.