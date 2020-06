Generali Italia, arriva “Immagina Strade Nuove-Passione Moto”

Immagina Strade Nuove – Passione Moto è la soluzione di Generali Italia (nella foto, l’a. d. Marco Sesana) per le due ruote che protegge il biker anche alla guida di bici, monopattini, hoverboard, oppure a piedi. Con la nuova soluzione della linea Immagina di Generali Italia è possibile differenziare il rischio in base al tipo di motoveicolo, alle modalità di utilizzo (trasporto, passione/tempo libero, turismo) e avere così una tariffa personalizzata. Per quanto riguarda la garanzia assistenza moto: offre differenti livelli di assistenza al motoveicolo e alla persona. I livelli più completi (Medium e Large) per esempio, prevedono servizi come l’accesso a terapie fisioterapiche, l’invio di una collaboratrice domestica o di una baby-sitter. La formula Large prevede inoltre il rimpatrio della moto da qualsiasi Paese europeo e un’autovettura in sostituzione. L’opzione sosta invernale, invece, attivata nel periodo dicembre – febbraio, in alternativa alla sospensione della polizza, mantiene attive le garanzie diverse dalla Rca non legate alla circolazione del veicolo, come le coperture Incendio e Furto, e mantiene invariato il periodo di copertura assicurativa annuale. La soluzione Vita privata in mobilità, inoltre, copre i danni involontariamente causati a terzi quando si è alla guida di tutti i mezzi di trasporto più alternativi che non hanno l’obbligo di assicurazione, come bici, anche a pedalata assistita, monopattini, hoverborad, nonché durante gli spostamenti a piedi.