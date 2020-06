Equinox dà vita ad un polo italiano nell’alta gioielleria

Equinox rileva Villa Pedemonte Atelier S.p.A. e Lombardi S.r.l. e dà vita a un polo italiano nell’alta gioiellieria, attraverso una holding di cui controllerà il 66% del gruppo. L’aggregazione delle due società, entrambe con sede a Valenza e con un importante presidio di alta gioielleria nel distretto di Parigi, occuperà 220 dipendenti, dando vita ad un soggetto economico con un giro d’affari consolidato di circa 41 milioni di euro e un Mol di 5 milioni di euro. Nel nuovo gruppo, afferma una nota, convivranno il massimo della tecnologia e le basi artigianali del mestiere, a partire dalle fasi di ricerca e sviluppo prodotto. Per rispondere alle esigenze dei clienti verranno impiegate tutte le professionalità tipiche del settore: modellisti tradizionali, orafi esperti, disegnatori Cad, macchine di prototipazione rapida e programmatori di macchine a controllo numerico. Il management lavorerà insieme per favorire l’integrazione delle aziende e sfruttare le potenzialità industriali e commerciali del nuovo gruppo. Livio Arzani sarà il Presidente del gruppo; Gian Andrea Garrone l’Amministratore Delegato mentre Augusto Ungarelli, nella foto, sarà Presidente di Lombardi S.r.l. e consigliere della capogruppo. L’ingresso di Equinox nel capitale oltre a consentire il rafforzamento finanziario e patrimoniale, ha l’obiettivo di collocare il gruppo tra i maggiori player europei del settore sia per dimensione che per qualità delle soluzioni industriali proposte alla clientela internazionale.

L’operazione è avvenuta attraverso il veicolo, Radix Sarl, controllato da Equinox che deterrà il 66% della holding di controllo del gruppo, mentre il restante 34% farà capo a Jarx Srl controllata dai già soci del gruppo V.P.A.