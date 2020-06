Editoria, mercoledì ci sarà la presentazione del libro “Firenze in Grande. Sguardi sulla città possibile”

Il libro ‘Firenze in Grande. Sguardi sulla città possibile’, a cura di Fabrizio Violante, sarà presentato mercoledì prossimo, 1 luglio, alle 17 in modalità telematica. La presentazione, organizzata dal Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, da Murate Art Discrict e da Muse, si svolgerà al link meet.google.com/rqp-hbui-hao Dopo l’introduzione di Valentina Gensini, direttore Murate Art District, e Paola Puma (Università di Firenze), ci saranno gli interventi dell’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, della professoressa Mariella Zoppi e del sociologo Giandomenico Amendola, alla presenza di Fabrizio Violante. Il volume, frutto delle ricerche multidisciplinari di un gruppo di autori appartenenti alla Unità di Ricerca PPcP (Paesaggio, Patrimonio culturale, Progetto) del Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, propone un panorama di possibilità per la costruzione di un futuro sostenibile delle città. Il recupero di valori come identità e inclusione, la gestione e la cura diretta dei beni comuni, le dinamiche progettuali partecipative per la rigenerazione degli spazi inattivi e per la libera riappropriazione dello spazio pubblico, sono le scelte che gli amministratori sono invitati a intraprendere, unitamente a politiche non più procrastinabili orientate alla riduzione dell’impatto ambientale e alla resilienza.