Confindustria, Riccardo Di Stefano presidente dei Giovani Imprenditori

Riccardo Di Stefano è stato nominato presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria per il prossimo triennio, entrando così nella squadra senior come vicepresidente di Confindustria.

Riccardo Di Stefano ha avviato la sua carriera professionale nel settore della formazione internazionale.Diventa membro del Consiglio di Amministrazione dell’azienda Officina Lodato, attività di famiglia, nel settore dell’impiantistica civile ed industriale. In seguito ha istituito la propria attività, Meditermica srl, impresa che opera nel settore delle forniture all’ingrosso di materiale termoidraulico per aziende e operatori del settore.

Di Stefano nel Sistema Confindustria ha avuto incarichi iniziati nel Gruppo Giovani della Territoriale di Palermo, è stato vice Presidente nazionale nella squadra del Presidente Alessio Rossi dal 2017 ad oggi, occupandosi di Education, Capitale Umano, e Formazione Interna, dedicandosi a progetti di formazione come GI Academy e AltaScuola per Giovani Imprenditori.

A livello nazionale è entrato a far parte del Comitato di Redazione, della rivista del Movimento Quale Impresa.