I veterani dell’e-commerce offrono formazione gratuita alle aziende: nasce l’associazione “Imprenditori Digitali Riuniti”

“Imprenditori Digitali Riuniti” è un’associazione senza scopo di lucro costituita in pieno lockdown da un gruppo di imprenditori e manager esperti di e-commerce, la quale offre consulenze gratuite a tutte le imprese che, provate dalla crisi, hanno deciso di lanciarsi nelle vendite a distanza

Affrontare la trasformazione digitale e lanciarsi nell’e-commerce è diventato quasi un imperativo categorico per le imprese. Ma come farlo nel modo giusto e nel più breve tempo possibile? Per rispondere a questa esigenza sempre più diffusa, sono scesi in campo alcuni imprenditori digitali che hanno costituito in modo spontaneo l’associazione senza scopo di lucro “Imprenditori Digitali Riuniti“. L’obiettivo principale è offrire alle aziende una consulenza gratuita, basata sulla condivisione delle precedenti esperienze lavorative degli imprenditori che credono fortemente nella forza del canale di vendita a distanza.

L’associazione, nata da un’idea di Luca Gerini (Stroili Gioielli) e Alessandro Samà (Bricobravo), oggi ha già coinvolto nel progetto altre decine di manager di noti brand, dal food all’editoria, tra cui Profumeriaweb, Eataly, Boxeur de Rues, Queryo, Feltrinelli/IBS, Bantoa, Clickio, Stiga, Transactionale, Grohe, Green Telecomunicazioni, Aversa Shoes.

Ogni azienda che abbia deciso di scegliere l’e-commerce come soluzione per uscire dalla crisi, tanto improvvisa quanto potente, può compilare il questionario on line e, una volta individuato il professionista più adatto in base al settore merceologico, ha a disposizione 30 minuti di consulenza gratuita, per compiere i passi giusti nella creazione di un e-commerce.

Non è sufficiente, infatti, creare un sito e-commerce, ma è essenziale imparare a progettare un canale di vendita efficace, con una strategia vincente: “Il «time to market» è fondamentale in questo momento. – commenta Luca Gerini, Direttore E-Commerce, Digital e Omnicanale di Stroili Gioielli, che da circa 20 anni crea e sviluppa strategie digitali, e-commerce e omnicanale – Sono convinto che da una crisi possano nascere grandi opportunità di rinnovamento: è in momenti come questi, in cui certezze e paradigmi che prima sembravano immutabili, cadono e in cui i vantaggi competitivi si azzerano, che bisogna agire e investire. Con quest’associazione vogliamo aiutare gli imprenditori digitali di domani a farlo nel modo giusto fin da subito, con consigli molto pratici e senza nessun ritorno economico per l’associazione”.





