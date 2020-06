Resideo affida la comunicazione a Connexia

Resideo, azienda che si occupa della gestione intelligente della casa ha scelto di affidare a Connexia le attività di comunicazione e media relation per il lancio del brand in Italia.

Connexia si occuperà di tutta la consulenza di comunicazione, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo della relazione con gli stakeholder della marca.



Ha dichiarato Alessia Cartabia, south marketing manager di Resideo :“Fin dall’inizio dell’avventura italiana, Resideo si è posta come obbiettivo quello di individuare dei partner affidabili, ancor prima che dei fornitori, perché vogliamo sì raggiungere i nostri KPI, ma soprattutto vogliamo farlo garantendo un punto di vista nuovo, con uno sguardo al futuro.

La scelta di Connexia è stata, per così dire, naturale: l’esperienza nella comunicazione integrata e la vision dell’agenzia si sposano perfettamente con le nostre esigenze di presidio di un mercato per noi nuovo. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura in Italia, e di farlo con a fianco il team di Connexia”.