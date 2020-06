Ogilvy, Andy Main nuovo ceo globale

Andy Main è stato nominato nuovo amministratore delegato globale di Ogilvy, entrerà effettivamente in carica a Luglio, succedendo a John Seifert.

Main proviene da Deloitte Digital, dove dal 2014 è stato ai vertici.

Andy Main ha dichiarato: “Ogilvy è un nome sinonimo di eccellenza creativa e strategica e sono onorato di diventare il prossimo ceo dell’azienda. Abbiamo una grande opportunità per aiutare i clienti a realizzare una crescita sostenibile utilizzando il genio creativo di Ogilvy per trasformare non solo i marchi, ma intere aziende”.

Mark Read, Ceo di Wpp: “Andy è uno dei leader più ammirati del nostro settore. Ha dimostrato l’efficacia della fusione di servizi creativi, tecnologici e di consulenza. La sua fiducia sulla forza della creatività nel trasformare le imprese, la sua filosofia basata sull’importanza delle persone e della cultura delle organizzazioni, si allinea strettamente con la nostra visione di sviluppo di WPP e delle nostre agenzie”.