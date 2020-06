Intesa Sanpaolo Innovation Center, accordo con Roscongress per l’innovazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center e la Fondazione Roscongress hanno firmato un Memorandum of Understanding per la cooperazione nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità, “attraverso la condivisione e lo scambio di conoscenze e informazioni e l’organizzazione di incontri e confronti tra esperti di rilievo internazionale e rappresentanti del mondo economico-produttivo di Italia e Russia”. Il Memorandum contribuirà, tra l’altro, a promuovere il progetto “Business Priority”, che punta a migliorare la competitività dell’economia russa attraverso la promozione di prodotti e tecnologie innovative. “L’innovazione è alla base dell’evoluzione della società e per il Gruppo Intesa Sanpaolo rappresenta una leva per competere in mercati sempre più complessi e globalizzati – – afferma il Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Guido de Vecchi, nella foto – Il MOU siglato con Roscongress e la collaborazione con Banca Intesa Russia consentirà di mettere facilmente a disposizione delle pmi locali il nostro know-how, con l’obiettivo di far emergere le realtà più promettenti e assisterle nella ricerca di investitori internazionali”.

“La Fondazione Roscongress considera lo sviluppo innovativo come una delle aree più importanti della sua attività. Siamo lieti che con l’aiuto di un partner come Intesa Sanpaolo possiamo espandere la nostra presenza internazionale e promuovere l’innovazione russa”, dice il Ceo della Fondazione Roscongress Alexander Stuglev.