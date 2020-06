FCP-Assoperiodici, Mariangela Bonatto nuovo presidente

Mariangela Bonatto è stata nominata nuovo presidente di FCP-Assoperiodici.

Attualmente Bonatto ricopre gli incarichi di vice president di Class Pubblicità e chief luxury coordinator di Class Editori.

“Immagino FCP-Assoperiodici non solo come un’associazione ma soprattutto come un team di persone animate dalla passione per questo media. Penso si debba prendere atto del nuovo scenario di mercato che pone al centro il cambiamento dell’individuo e la sua dieta mediatica – ha commentato -. Siamo chiamati a dare risposta a diversi e sfidanti interrogativi: come i periodici hanno contribuito e contribuiranno al cambiamento di abitudini ed orientamenti socio-culturali; quali sono i nuovi valori attribuiti al mezzo nel nuovo contesto dominato dai social media; quale approccio mettere in campo in una logica di total audience; quali azioni intraprendere per garantire una crescente trasparenza ed affidabilità dei numeri in ottica di data management?”.