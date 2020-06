Calcio, deferito Maurizio Zamparini per il fallimento del Palermo

Il procuratore federale ha deferito alla sezione disciplinare del Tribunale Federale nazionale l’ex patron del Palermo e altri ex 13 dirigenti. Maurizio Zamparini (componente del consiglio di amministrazione della Us Città di Palermo dal 7 marzo 2017 al 7 novembre 2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8 novembre 2017 al 3 maggio 2018) è accusato di “avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti-economica della società” fino a comportarne il dissesto, e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione “idonei al risanamento della società”, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della Figc.

Sono stati inoltre deferiti Laura Giordani (componente del consiglio di amministrazione della società dal 2013 e al 9 aprile 2018); Giovanni Giammarva (componente del consiglio di amministrazione dal 30 ottobre 2017 al 7 novembre 2017 e presidente, nonché consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8 novembre 2017 al 9 agosto 2018); Andrea Bettini (componente del consiglio di amministrazione dal 3 maggio 2018 al 2 luglio 2018); Daniela De Angeli (componente del consiglio di amministrazione dal 12 luglio all’8 agosto 2018 e dal 14 febbraio al 17 febbraio 2019, nonché presidente del consiglio di amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9 agosto all’8 settembre 2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18 febbraio al 3 maggio 2019).