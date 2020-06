Tim, il Cda prosegue programma di aggiornamento delle regole di governance

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, nella foto, ha proseguito il proprio programma di aggiornamento delle regole di governance aziendali, decidendo – tra l’altro – di anticipare l’allineamento di TIM ai principi di cui al Codice di corporate governance delle società quotate italiane, pubblicato nel gennaio 2020 e la cui applicazione è richiesta a partire dal 2021.

È stata colta l’occasione per alcuni ulteriori interventi, nel senso di adeguamento alle best practice ESG. Le modifiche hanno riguardato i Principi di autodisciplina della Società e i regolamenti del Consiglio di Amministrazione e dei comitati interni: i documenti aggiornati sono in corso di pubblicazione sul sito internet www.telecomitalia.com.

Il Consiglio di Amministrazione è stato inoltre aggiornato sullo stato di avanzamento delle operazioni straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso soddisfazione per gli accordi raggiunti con Ardian e Canson, comunicati ieri, aventi ad oggetto una più ampia operazione per la valorizzazione della partecipazione di co-controllo in INWIT S.p.A.