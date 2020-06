Sia, con Quant Network testa interoperabilità reti blockchain

Quant Network, società pioniera nel campo della tecnologia blockchain, e Sia (nella foto, l’a. d. Nicola Cordone), società controllata da CDP Equity leader in Europa nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento, hanno testato con successo l’interoperabilità tra reti blockchain differenti. L’obiettivo, informa una nota, è stato raggiunto grazie all’integrazione tra la tecnologia Overledger di Quant Network (unico sistema operativo DLT al mondo che consente l’interoperabilità) con l’infrastruttura blockchain privata SIAchain che sfrutta i 580 nodi di rete in Europa di SIAnet (la rete in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza che si estende per oltre 208.000 chilometri). I due gruppi “collaboreranno ora insieme alla fase di go-to-market per lo sviluppo e implementazione di ulteriori applicazioni e casi d’uso innovativi e affrontare le sfide dell’interoperabilità tra blockchain”.