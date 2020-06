Galileo Italia, Donato Medici nuovo CEO

Donato Medici lascia il ruolo di managing director di Naba per diventare CEO di Galileo Global Education Italia, gruppo di private education di moda, arte e design che raccoglie Naba, Domus Academy e Istituto Marangoni.

Medici andrà a sostituire Roberto Riccio, che assumerà il ruolo di presidente del gruppo, avrà, come riporta la nota “compiti consultivi e di rappresentanza, con l’obiettivo di fornire supporto al management e alle scuole del Gruppo dal punto di vista delle strategie commerciali, di comunicazione, marketing e accademiche, e altresì su nuove iniziative e opportunità di sviluppo”.

Ha dichiarato Roberto Riccio: “Il mio cambio di ruolo è un passaggio già concordato da tempo con gli azionisti e risponde unicamente alla mia volontà di avere un migliore work-life balance. Nella vita di un manager ci sono momenti diversi: momenti per dimostrare, momenti per comandare e momenti per consigliare. Ora vorrei vivere quest’ultimo”.