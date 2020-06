Valerio Vacca Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Tempocasa

Il Gruppo Tempocasa, opera come intermediazione immobiliare, ha nominato Valerio Vacca Direttore Marketing e Comunicazione, che andrà ad aggiungere le deleghe di Marketing a quelle della Comunicazione per gestire l’innovazione tecnologica e la ristrutturazione dei servizi.

Valerio Vacca ha avviato la sua carriera lavorativa nel 2001 come consulente immobiliare in Tempocasa, in seguito ha assunto incarichi di crescente responsabilità in ambito commerciale, di organizzazione di eventi e di gestione del personale fino alla nomina a Responsabile Comunicazione nel 2019.



Nel suo nuovo incarico Vacca si occuperà dell’innovazione tecnologica e ha dichiarato :“L’innovazione tecnologica introdotta nei servizi durante il periodo del lockdown è destinata a consolidarsi anche quando torneremo completamente alla normalità: per esempio, la visita virtuale consentirà una scrematura degli immobili di interesse, per snellire i tempi di ricerca del cliente”.

Si occuperà delle relazioni con gli affiliati :“Vogliamo continuare a monitorare il servizio della rete e assicurarci che ogni singola agenzia sia allineata alle linee guida di etica e di trasparenza del Gruppo”, ha continuato.

Vacca punterà infine sulla brand reputation: “Proseguiremo il lavoro sulla brand reputation, per far sì che la percezione del marchio Tempocasa sia sempre più positiva per clienti e possibili candidati alla ricerca di lavoro”, ha concluso.