Dl Rilancio: bozza modifiche relatori, cambia governance di Simest

Cambia la governance di Simest. La bozza di un emendamento del fascicolo dei relatori al Dl Rilancio, in esame in commissione Bilancio alla Camera, prevede il trasferimento delle partecipazioni di Sace in Simest a Cassa depositi e prestiti con l’obiettivo di massimizzarne le sinergie con le azioni di sostegno all’export e all`internazionalizzazione perseguite dal ministero degli Esteri. Una norma con la quale la Farnesina rafforza i suoi strumenti nel quadro della ripartenza post-coronavirus.

Cim/Adnkronos