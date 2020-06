Nonnina smaschera il truffatore e la Polizia la festeggia

“Ciao nonna, sono tua nipote, probabilmente non mi riconosci perché sto parlando con la mascherina”: sono queste le parole con cui un truffatore ha cercato di raggirare una 90enne bresciana, che però non si è persa d’animo e ha contattato la Polizia. Il truffatore ha chiamato la signora mercoledì scorso fingendosi sua nipote e insistendo con più di una telefonata. L’anziana donna, però, non si è fatta abbindolare e ha reagito con fermezza: “adesso chiamo la Polizia”. La 90enne ha quindi deciso di avvisare la vera nipote che ha contattato la Questura di Brescia attraverso la sua pagina Facebook. Gli agenti, dopo aver parlato con la nipote, si sono complimentati con “nonna Dantina” per come ha saputo agire. Inoltre, il Questore della Provincia di Brescia, Leopoldo Laricchia, venuto a conoscenza che venerdì sarebbe stato il suo 90esimo compleanno ha deciso di far preparare una torta speciale, targata Polizia di Stato, consegnata dagli agenti nel primo pomeriggio di venerdì, quando si sono recati nell’abitazione di nonna Dantina per raccogliere la denuncia per tentata truffa.