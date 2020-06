Lifenet Healthcare, Paolo Migliavacca chief strategy and M&A officer

Paolo Migliavacca è stato nominato chief strategy and M&A officer di Lifenet Healthcare, il gruppo guidato da Nicola Bedin opera nel panorama della sanità italiana, con strutture ospedaliere, centri ambulatoriali e cliniche oculistiche in Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna.

Migliavacca ha lavorato per 5 anni come direttore generale di ICS Maugeri SpA Società Benefit, in passato è stato ceo del Gruppo Editoriale Vita spa.

Dal 2000 inoltre è docente universitario presso l’Università Bocconi presso l’Università degli Studi di Pavia dal 2016; ha scritto varie pubblicazioni su tematiche di strategia aziendale, innovazione sostenibile, energia, responsabilità sociale d’impresa.