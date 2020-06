Fondazione De Agostini festeggia 13 anni di attività con un nuovo sito internet

Tredici anni di attività, oltre 237 interventi per un totale di 17 milioni e mezzo di euro erogati, ed ora una nuova e più efficace presenza nella rete e nel mondo social. Nel dopo-Covid Fondazione De Agostini (nella foto, il presidente Roberto Drago) riparte con un nuovo sito internet e nuovo profilo Instagram @fondazione.deagostini, che si aggiunge alla già attiva pagina Facebook e al canale YouTube. Nata nel 2007 a Novara, per volontà delle famiglie Boroli e Drago, azioniste del Gruppo De Agostini la Fondazione è fortemente radicata sul territorio, dove il Gruppo De Agostini è presente dal 1908. La fondazione è attiva principalmente in ambito sociale, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle categorie più deboli della comunità, in particolare nelle aree della disabilità, della educazione e formazione, della inclusione sociale e delle emergenze.

Il nuovo sito, modernizzato nella grafica, nei contenuti e nelle funzionalità tecniche, si propone di rafforzare il “dialogo” con gli utenti e costruire una forma più diretta di partecipazione e di condivisione delle attività e dei valori che guidano l’operato della Fondazione.Tra le novità del sito, la sezione “Storia” che ospita una timeline interattiva dei principali avvenimenti dal 2007, anno di costituzione della Fondazione, ad oggi.