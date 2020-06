​Alitalia, Patuanelli: fase delicata, stiamo accelerando

Piano Alitalia, audizione dei ministri dei trasporti e dello sviluppo economico in commissione

“Siamo in un momento delicato, perché bisogna garantire all’amministrazione straordinaria di essere in grado di cedere i propri asset, perché più è lungo questo periodo più è difficile che l’a.s. continui a reggere e ad avere degli asset da cedere. Per questo il Governo sta rispettando tutti i tempi del dl rilancio e sta accelerando per arrivare alla costituzione della newco e al trasferimento” degli asset.



Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli parlando di Alitalia in audizione alla commissione Trasporti della Camera. “Ci sarà una discontinuità necessaria, che non significherà smembrare la compagnia, perché è uno dei valori su cui il governo non intende retrocedere” ha detto Patuanelli. “È come se fosse entrata in campo una safety car, avevamo un ritardo enorme” rispetto agli altri competitor e “questa distanza è stata annullata dal Covid che rappresenta la safety car, ora vogliamo ripartire con la giusta velocità”, ha aggiunto. “Il futuro della compagnia è un qualcosa che accomuna tutto governo in tutte le sue componenti Sugli organi di stampa si romanza su divisioni che non ci sono”, ha commentato Patuanelli. Del Piano Alitalia ha inoltre parlato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. “Una delle certezze del piano industriale sarà quello dell’alimentazione dell’hub di Fiumicino che rimarrà strategico e un forte investimento sul tema di lungo raggio sull’hub di Malpensa”, ha riferito De Micheli. “Io non ho mai che Alitalia si sarebbe comprata Air Italy, ha inoltre detto De Micheli. Io ho esplicitato che alcuni degli asset oggi nelle mani della liquidazione Air Italy, per il tipo di strategia che stiamo mettendo in campo e per il tipo di mandato che daremo alla newco, probabilmente potrebbero diventare interessanti per Alitalia. Ma ho parlato di alcuni asset”.





