Tennis, arriva “Palermo ladies open” col pubblico in tribuna

Si aprono i cancelli del Country Time Club agli spettatori dei “31esimi Palermo Ladies Open”, primo torneo al mondo di tennis dopo la sospensione dell’attività per l’emergenza coronavirus. La manifestazione, in programma dall’1 al 9 agosto prossimi, potrà contare sulla presenza degli appassionati, sia pure in numero limitato e nel rispetto delle norme di distanziamento. “La circolare emanata dal Dipartimento della Protezione civile regionale – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma – chiarisce che nelle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, amatoriali e agonistiche, all’interno dei circoli sportivi è ammessa la presenza del pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e delle norme sul distanziamento sociale. Riteniamo che possano essere, quindi, presenti sugli spalti circa 500 spettatori, divisi tra le due tribune. I fans, all’ingresso, dovranno sottoporsi al termoscanner, essere in possesso del biglietto o abbonamento nominativo e dovranno prendere posto nella poltroncina loro assegnata (per consentire il tracciamento, ndr)”. L’organizzazione dei 31esimi Palermo Ladies Open riprogrammerà i posti assegnati negli abbonamenti, già, venduti così come anche la posizione dei palchi verrà rimodulata nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.