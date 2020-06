Silver Protector Day, il seminario di Alleanza Assicurazioni a fianco degli over 50

Nell’attuale contesto emerge che nel nostro Paese si vive sempre più a lungo con un’attesa di vita di 65 anni, ma allo stesso tempo si contano oltre tre milioni e mezzo di persone in condizioni di non autosufficienza, di cui 2.836.080 over 65.

Per rispondere a questo scenario, Alleanza Assicurazioni organizza il “Silver Protection Day – web edition”. Si tratta di un seminario gratuito in diretta streaming con il coinvolgimento di esperti del settore, per informare, sensibilizzare e confrontarsi sui benefici di uno stile di vita e un’alimentazione sana dopo i 50 anni.

Ospite dell’incontro sarà Jury Chechi, nella foto, medaglia d’oro olimpica (Atlanta 1996) e bronzo (Atene 2004) che, grazie alla sua esperienza, racconterà come essere vincenti, trasformare le criticità in opportunità e imparare a vedere il tempo come un alleato.

L’evento avrà come relatore Andrea Carbone, Partner e Economista di PROGeTICA – Società di consulenza nell’ambito dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale – e vedrà la partecipazione della dott.ssa Renata Bracale, Docente e Ricercatore in Nutrizione (Università del Molise)che illustrerà i modelli dietetici da adottare per un corretto stile di vita adatto alle diverse età.

I posti sono limitati, è consigliata la registrazione al seguente link:

https://eventi.alleanza.it/it/silverprotectionday/evento2306