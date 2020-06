Nuovo arrivo in Cattolica Assicurazioni. Arriva Riccardo Acquaviva: è il nuovo capo della comunicazione del gruppo. Acquaviva è un grande professionista del settore. Giornalista professionista dal 2001, Acquaviva ha lavorato per Ansa, Adnkronos, Sole 24 Ore, Il Tempo e l’Espresso. Ha ricoperto vari ruoli in Finmeccanica: all’interno dell’ufficio stampa, responsabile rapporto con i media per Astaldo Stf e vice presidente ai rapporti con i media internazionali.